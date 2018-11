Venezia, Zenga: "Non abbiamo perso la testa dopo l'espulsione"

Si è da poco conclusa la sfida fra Inter-Frosinone: 3-0 il punteggio finale in favore dei nerazzurri, grazie alla doppietta di Keita ed al gol di Lautaro Martinez. L'INTER PASSA APPENA AFFONDA IL COLPO - I primi minuti della gara sono di marca ciociara, con il Frosinone che parte...

Queste le dichiarazioni di Walter Zenga dopo la vittoria del Venezia sul Brescia: “L’espulsione di Falzerano è completamente gratuita, senza perdere la testa ci siamo sistemati, Citro è arretrato e Vrioni e Di Mariano hanno fatto un lavoro fantastico. Può succedere nel corso della partita di dover fronteggiare situazioni particolari. Se avessi fatto un cambio difensivo avrei abbassato ancora di più il baricentro. Abbiamo affrontato una grande squadra e i miei ragazzi mi sono piaciuti molto. Sono sereno perché lavoro bene e vedo che i giocatori mi seguono. Domani mattina facciamo allenamento, abbiamo un giorno libero lunedì e poi inizieremo a preparare la partita di Foggia. Alla fine poi vedremo chi avrà ragione. Vario abbastanza dal punto di vista tattico, la formula dal trequartista è stata usata per dare fastidio a Tonali e due punte più aperte. Il primo gol nasce da un’indicazione ai due attaccanti di restare alti. La capacità loro dev’essere quella di adattarsi rapidamente a ogni situazione. Ci sono momenti di una partita che vanno anche letti", riporta Trivenetogoal.it .

