Venezia, Zenga: "Non ho fatto nulla, tutto merito dei ragazzi"

© foto di Federico Gaetano

Queste le dichiarazioni di Walter Zenga al termine di Venezia-Salernitana: “Abbiamo giocato con il 4-2-3-1 negli ultimi dieci minuti a Cremona, durante la partita abbiamo cambiato spesso sistema, ho giocatori che mi permettono di modificare qualcosa anche a partita in corso. Se ci abbassiamo troppo diamo la possibilità agli avversari di fare quello che vogliono, sto cercando di trasmettere ai miei il fatto di accettare l’uno contro uno. Troppe emozioni tutte in una volta sola possono fare male, ieri avevo detto che gli ultimi due allenamenti non mi erano piaciuti per niente e invece hanno fatto una gran partita. Complimenti, si meritano il giorno di riposo che gli ho dato. L’obiettivo è quello di tirarci fuori dalla zona pericolo il prima possibile, questa è la cosa più importante. Quando hai continuità le partite le vinci, se la squadra continua ad avere questo atteggiamento. Io non c’entro nulla con questi risultati, ho cercato di fare una proposta e ho chiesto di seguirmi ai ragazzi. Sarei un presuntuoso nel dire che ho capito tutto, non è così. Della Serie B non ho capito ancora niente, non credo che uno in un mese possa capire tutto. Penso che gli episodi sono il frutto della determinazione di andarseli a cercare. Dico sempre ai miei giocatori di sbagliare, non devono aspettare che le cose accadono, devono rischiare e tentare la giocata. I ragazzi avevano solo bisogno di autostima, avevano solo bisogno di credere in se stessi, dovevano ritrovare il divertimento di giocare. Sono stati bravi in questo, si sono adattati benissimo in poco tempo. Sono stati bravi a fare una full immersion. Se giocano divertendosi, se fanno sì che ogni giorno sia il loro giorno migliore, si possono fare tante cose. Se non ci si diverte nella vita non si fa nulla. Oggi avrebbe giocato Geijo al posto di Litteri, nella giusta attenzione che si dà alla squadra, ogni tanto si dà respiro alla squadra. Sono contento di come è entrato Vrioni in campo, anche St Clair è entrato bene e può fare tutti i ruoli d’attacco”, riporta Trivenetogoal.it.