Venezia, Zenga: "Non mi sono piaciuti certi commenti post partita"

© foto di Federico De Luca

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Venezia Walter Zenga ha parlato così della stagione dei lagunari: "A volte è difficile gestire l’euforia e sono stato buon profeta, abbiamo mancato l’appuntamento con il salto di qualità sempre, penso a Foggia e in casa col Cosenza. Se si perde i giudizi cambiano, ma non mi sono piaciuti certi commenti post partita. Le critiche ci stanno, ma non si deve andare nel personale, soprattutto senza sapere certe cose, per esempio non ho messo nessuno tra Vrioni, Litteri o Geijo perché avevano problemi fisici".

I convocati: "Sono tutti convocati. Suciu, assieme a Pinato, col Cosenza ritenevamo potesse giocare a partita in corso, a Pescara potrebbe giocare. Lezzerini ha avuto un piccolo versamento sul muscolo. Andiamo via in 20 giocatori", evidenzia tuttoveneziasport.it.

Molto criticati dopo la sconfitta Di Mariano e Falzerano: "Le critiche, ripeto, sono accettato, ma quando si parla di Di Mariano e di Falzerano in certi termini non va bene. Nessuno ha fatto notare che col Cosenza un minuto prima di prendere gol avevamo sfiorato il vantaggio con Di Mariano. Voglio una squadra che pensi alla vittoria sempre, l'atteggiamento da seguire è quello di Domizzi, che nel finale si butta in avanti per cercare il pareggio. Certo, si può rischiare e quando rischi non sempre ti va bene, ma bisogna almeno provarci".