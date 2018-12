© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Il tecnico del Venezia, Walter Zenga, ha commentato il ko dei lagunari contro il Pescara: "Il rammarico è non aver segnato per la seconda partita consecutiva, significa che c’è qualcosa da migliorare. So cosa non ha funzionato nelle ultime due uscite e mi metterò subito al lavoro per far sì che già dalla prossima gara le cose cambino".