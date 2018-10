Venezia, Zenga: "Palermo grande squadra. Curioso di vedere la reazione"

© foto di Federico Gaetano

Consueta conferenza stampa pre campionato per Walter Zenga, tecnico del Venezia. L'allenatore ha presentato il match di domani contro il Palermo, sua ex squadra: "Sono curioso di vedere la reazione dei miei ragazzi domani, dopo un incontro molto duro dal punto di vista fisico come quello che abbiamo giocato domenica scorsa. A Palermo sarà un match ostico, fuori casa e contro una delle squadre più attrezzate della categoria, ma credo nella mentalità di dover sempre far la partita ad ogni costo, affrontando l’avversario con attenzione e rispetto ma senza quel timore che solitamente accompagna le trasferte. Il Palermo? Sono una grandissima squadra, hanno la possibilità di cambiare spesso grazie alla profondità della rosa. Nelle ultime due partite Stellone ha cambiato molto, lavorando in maniera precisa per avere quante più rotazioni possibili. Noi però non dobbiamo spaventarci, tutt’altro. La classifica per ora va ignorata, sappiamo che c’è molto su cui lavorare e che possiamo rialzarci. Le nuove motivazioni? Quando si cambia allenatore è facile avere una reazione immediata e adrenalinica. In più c’era un derby di mezzo, sotto un diluvio che ha reso il tutto epico. Proprio per questo motivo sono curioso di vedere i miei ragazzi domani, come reagiranno e come interpreteranno la gara. Le tre componenti fondamentali sono quella fisica, quella tattica e quella mentale. Se non gira la testa non va neanche il resto".