© foto di Federico De Luca

Alla vigilia della sfida contro il Carpi, il tecnico del Venezia Walter Zenga ha parlato in conferenza stampa: "Nelle ultime due uscite non abbiamo segnato e questo ha fatto la differenza. Abbiamo avuto le nostre occasioni come sempre, ma non siamo stati bravi a finalizzarle. E’ qualcosa che va aggiustato, ma bisogna comunque sottolineare che si sia trattato di una sola settimana storta, non di un periodo più lungo. Sappiamo cosa abbiamo sbagliato, ci abbiamo lavorato intensamente e vogliamo dimostrare la nostra forza. Giochiamo contro una squadra tosta, allenata da un grande tecnico che stimo molto. Sono difficili da affrontare per chiunque perché hanno la capacità di interpretare il campionato, sapendo che alla lunga le prestazioni pagano. E’ un gruppo esperto che sa bene cosa vuole e come ottenerlo. Si tratta di una partita molto importante per noi: vogliamo chiudere l’anno al meglio per vedere cosa abbiamo raggiunto in dodici partite. Non pensiamo alla sosta, abbiamo in mente solo la partita di domani",