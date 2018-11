Venezia, Zenga sulla Salernitana: "Il peggior avversario possibile ora"

© foto di Federico Gaetano

Il tecnico del Venezia Walter Zenga ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Salernitana: “Non c'è stata alcuna svolta, io non ho fatto nulla finora è tutto merito dei giocatori se abbiamo ottenuto cinque punti. Siamo ancora lontanissimi dall'essere usciti dal momento difficile e serve continuità per questo a partire dalla sfida contro la Salernitana che al momento è il peggior avversario possibile. È una squadra a cui sono molto legato, è stata la mia squadra professionistica, non saremo mai nemici. È una squadra veramente forte, che merita il posto in classifica che occupa. Bocalon mi è sempre piaciuto, lo seguivo anche quando era all’Alessandria e non sono sorpreso che abbia fatto bene e che stia facendo bene. - continua Zenga come riporta Trivenetogoal.it - Pinato ha recuperato, ma non penso di convocarlo mentre Migliorelli ci sarà. Mi spiace che Geijo abbia un problema perché avrebbe giocato domani. Ora per il ruolo di punta centrale ho il dubbio fra Vrioni e Litteri. Zigoni? Sono contento che mi abbiate fatto questa domanda, in questo momento deve solo pensare a lavorare, è fuori non perché è scarso, ma perché in questo momento è più indietro degli altri”.