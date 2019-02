Venezia, Zenga: "Tacopina preoccupato. Ora dobbiamo reagire"

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Alla vigilia della sfida contro il Perugia il tecnico del Venezia Walter Zenga ha parlato del momento difficile dei lagunari: “Il mio bilancio a Venezia fino a questo momento è positivo perché ho fatto 22 punti anche se con una frenata evidente nelle ultime 6-7 gare, ma siamo in linea con una salvezza tranquilla. Abbiamo rallentato perché abbiamo cambiato, ribaltato la squadra, guardate il curriculum dei giocatori e quanto tempo ci vuole per inserirli. Quando c’è pericolo si tira fuori il coraggio ed è più facile gestire queste situazioni rispetto a quelle in cui sembra andare tutto bene. Con Tacopina parlo sempre, è preoccupato e se domani vorrà mandarmi via nessun problema. Quando sono arrivato gli ho spiegato delle cose che non posso divulgare, ma che spiegano il perché ci troviamo in questa situazione. Ora però dobbiamo reagire e tirarci fuori da questa situazione. - conclude Zenga come riporta Trivenetogoal.it - Livorno? Mi dispiace per quei tifosi che hanno fatto tutta quella strada a Livorno, perché il sacrificio poi è quello di svegliarsi alla mattina e di andare al lavoro, ma anche noi lavoriamo a modo nostro e diamo tutto. Falzerano? Quando sono arrivato ho trovato già questa situazione, con lui non ho mai avuto nessun problema. Poi scusi, perché fa questa domanda a me? La faccia alla società”.