© foto di Federico Gaetano

Nel giro di poche settimane Mattia Zennaro, centrocampista centrale classe 2000, si è trovato prima ad affrontare l'esordio in prima squadra con la maglia del Venezia e poi la cessione al Genoa, con conseguente prestito semestrale sempre ai lagunari. Il ragazzo ha raccontato le sue emozioni ai microfoni di TrivenetoGoal.it: “Mi sembra di vivere un sogno, è successo tutto così in fretta che quasi non me ne sono reso conto. Il Genoa? Non ho saputo nulla fino alla fine, leggevo sui siti e sui giornali di questi accostamenti, poi il mio procuratore mi ha informato che le due societa avevano trovato l’accordo. Per me è una grande gioia, ringrazio Zenga, il Venezia per avermi dato la possibilità di rappresentare la squadra della mia città, il Genoa per avermi voluto. Adesso penso solo al Venezia, fino a quando vestirò questa maglia sputerò sangue per i colori arancioneroverdi. Ringrazio i tifosi, fino a poco tempo fa non avrei mai pensato di vivere tutto questo e spero presto di segnare un gol per poterlo dedicare alla mia gente”