© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Il Venezia pareggia 1-1 contro il Carpi. A Dazn, a fine gara, interviene il giovane centrocampista dei veneti, Mattia Zennaro: "Sono contento per la prestazione fatta. Meritavamo la vittoria, c'è tanto da lavorare, non dovevamo prendere quel gol nel primo tempo, però siamo stati bravi nella reazione. Per me portare la maglia del Venezia è straordinario, ringrazio tanto il mister per la fiducia. Lui vuole che lavori sempre con molta attenzione, lui ci mette tanta grinta. Mi ha detto che se facevo gol sarebbe stata la gara perfetta".