Venezia, Zigoni: "Felice per il gol e la vittoria, abbiamo cambiato tanto"

Intervenuto al termine di Ascoli-Venezia ai microfoni di DAZN, il centravanti dei lagunari Gianmarco Zigoni ha così commentato il pari del Del Duca, arrivato sul finale di gara grazie ad un suo gol al rientro dopo un infortunio: "Purtroppo mi portavo questo problema già dalla passata stagione, ci ho messo tanto a recuperare. Quando entri così non è mai facile cambiare la partita, ce l'abbiamo fatta e son contento per il punto. Abbiamo preso molti gol su palla inattiva, dobbiamo migliorare. Eravamo molto rammaricati per le sconfitte con Crotone e Pordenone. Per quanto mi riguarda, cerco sempre di smarcarmi e farmi trovare pronto. Il cross è stato bellissimo e poi son stato bravo a segnare. Dall'anno scorso è cambiato praticamente tutta la rosa, Dionisi vuole un gioco propositivo e palla a terra - assicura il centravanti scuola Milan -, con trequartista e due attaccanti. Per chi sarà il primo messaggio che manderò? Non lo manderò a nessuno, saranno gli altri a doverlo mandare a me - ride, ndr -. Papà, come è normale che sia, è contento quando segno così come tutta la famiglia".