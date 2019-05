© foto di Federico Gaetano

Gianmarco Zigoni, autore della tripletta che ha regalato i playout al Venezia attraverso la vittoria con il Carpi in rimonta, ha parlato ai microfoni di DAZN: "Ormai pensavamo di essere retrocessi, per fortuna sono riuscito a fare questa tripletta e sono felicissimo, ma non abbiamo fatto ancora niente. Non ascoltavamo i risultati delle altre perché dovevamo prima pensare a noi, ora ci prepareremo al meglio alla partita con la Salernitana. Cosmi ci ha detto di rimanere concentrati, sentivamo la pressione, sapevamo che con un gol avremmo potuto riaprirla. Siamo partiti male in tante partite, abbiamo preso pareggi brutti e ci sono costati cari, adesso dobbiamo rifarci".