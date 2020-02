© foto di Federico Gaetano

Dopo la sconfitta contro il Frosinone, l'attaccante del Venezia Gianmarco Zigoni ha commentato: "Prendere palo così brucia e brucia ancor di più perdere dopo aver disputato una partita come quella di oggi. Abbiamo tenuto testa al Frosinone sin dall’inizio, potevamo forse essere più concreti però va anche detto che gli abbiamo concesso poche occasioni. Non era facile segnare ad una squadra organizzata e chiusa come loro, ci abbiamo provato in tutti i modi, anche con tre punte ma purtroppo è andata male. Oggi abbiamo giocato meglio rispetto ad altre volte, ora ci aspetta un’altra partita in casa dove dobbiamo cercare di far punti".