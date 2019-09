Venezia, Zuculini al 45': "Per fortuna abbiamo iniziato bene"

Dopo il primo tempo concluso 0-0 a Frosinone, il centrocampista del Venezia Franco Zuculini ha parlato così a DAZN: "Per fortuna abbiamo iniziato alla grande una partita moto difficile. Loro hanno tanta grinta e un buon gioco, in più conoscono il campo. Noi però abbiamo iniziato bene giocando con intensità Adesso continuiamo così e speriamo che non si avvicinino alla nostra porta per far gol. Noi siamo un gruppo totalmente nuovo con molti giovani, quindi stiamo cercando di sviluppare le idee del mister nel migliore dei modi. Questa comunque è la strada giusta".