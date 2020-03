Venezia, Zuculini: "Ho pensato di tornare in Argentina. Ma devo soffrire con i miei compagni"

Dalle colonne del Corriere del Veneto arrivano alcune dichiarazioni del centrocampista argentino del Venezia Franco Zuculini che parla del particolare momento che sta attraversando l’Italia e tutto il movimento calcistico: “Sono venuto da solo e in questo momento per me non è facile. Il pensiero di tornare in Argentina, lo ammetto, mi è venuto, ma devo aspettare e soffrire assieme ai miei compagni in questa situazione difficilissima. Come passo il tempo? Suono e mi diverto, per quanto possibile. Ho i miei momenti di tristezza e di sconforto, ma passano. È impossibile essere contenti. La paura ce l’abbiamo tutti. Abbiamo e ho cercato di attenermi scrupolosamente a tutte le disposizioni che sono arrivate. In questo momento era ed è l’unica cosa da fare: non vado neanche a correre, la gente magari pensa male”.