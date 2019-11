Venezia, Zuculini: "Sarebbe importante far punti prima della sosta"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Leader del Venezia, Franco Zuculini. Ed è lui, il centrocampista argentino, a fare il punto della situazione attraverso i canali ufficiali del club: “Dal primo giorno in cui sono a Venezia mi sono messo a disposizione del mister e dei compagni, cercando di migliorare giorno dopo giorno. Il mio compito è quello di farmi trovare pronto ogni volta che vengo chiamato in causa. Quella di Ascoli è stata una partita molto complicata da un punto di vista emotivo, visto anche quanto accaduto nelle partite precedenti, in cui abbiamo perso pur avendo la consapevolezza che potevamo portare a casa dei punti. Contro i bianconeri siamo stati bravi in tante situazioni, interpretando bene la partita fin dal primo minuto ed anche chi è entrato a partita in corso, pur non giocando magari con continuità, ha fatto benissimo e questo significa che tutti lavorano molto bene in allenamento e questo è un aspetto fondamentale, perché è da queste cose che passa la crescita della squadra".

Testa quindi al prossimo avversario: “Ora ci aspetta una partita importante con il Livorno; in settimana li studieremo, anche se noi siamo abituati a concentrarci di più su ciò che dobbiamo far noi per migliorare le nostre qualità. Sarebbe importante far punti prima della sosta, anche da un punto di vista mentale. Dobbiamo continuare su questa strada ed essere positivi e la partita con l’Ascoli ha dimostrato che nonostante lo svantaggio abbiamo avuto la forza mentale di reagire e assorbiamo energie positive anche da tutto quello che circonda la squadra, dalla società alla tifoseria. Non avevo dubbi che la squadra avrebbe saputo reagire alle difficoltà".

Conclude: "La classifica è molto corta, e questo significa che tutte le squadre stanno lavorando bene, credo che la serie B italiana sia una delle migliori a livello europeo".