Venezia, Zuculini: "Vietato perdere la testa. Pensiamo al campo"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Archiviato il ko contro il Chievo Verona, per il Venezia è tempo di guardare oltre, al match contro il Frosinone. Al quale i lagunari arriveranno con qualche defezione dovuta a squalifiche, delle quali, come riferisce il Corriere del Veneto, ha parlato il centrocampista Franco Zuculini: "Ho cercato di calmare i compagni che erano arrabbiati con l’arbitro perché in certi momenti non bisogna perdere la testa. Avevamo già perso un uomo, ne avessimo persi due sarebbe stato praticamente impossibile giocarsela. Ma sono orgoglioso di questo gruppo, abbiamo tenuto testa per tutto il primo tempo e buona parte del secondo a una squadra come il Chievo, dimostrando tutto il nostro valore. Abbiamo un’idea di gioco e stiamo dimostrando sempre di più in campo di volerla proseguire nelle prossime due trasferte, prima a Frosinone e poi anche a Chiavari contro l’Entella. Pensiamo più a noi che agli altri, questa cosa in campo poi può fare la differenza".