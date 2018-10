Vent'anni dopo: Nesta ritrova la Salernitana, sua prima vittima in A

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Vent'anni dopo: ritorno al passato per Alessandro Nesta, oggi allenatore del Perugia che domani affronterà la Salernitana. Ieri, invece, difensore che delle sfide ai campani ha un bel ricordo: nella stagione 1998/1999, infatti, l'allora difensore e capitano della Lazio segnò il suo primo gol (e unico in biancoceleste) in Serie A proprio alla Salernitana.