Ventura: "Ho messo fondamenta solide per far tornare grande la Salernitana"

Non solo il rapporto con Claudio Lotito . Nell'intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport , Giampiero Ventura ha parlato anche della sua esperienza - ora conclusa - alla Salernitana: "Credo di aver gettato il seme perché questa squadra possa tornare competitiva, facendo capire cos’è la cultura del lavoro e ritagliandoci un posto importante nel campionato. Certo, fa rabbia restare in zona promozione per 4 mesi di fila e poi sciupare tutto proprio nell’ultima giornata. E’ mancata in alcuni momenti la continuità di rendimento, abbiamo buttato via punti in modo incredibile: penso all’1-1 col Pisa, al 3-3 con la Cremonese, all’assurda sconfitta con l’Ascoli. Ma così non cerco alibi, sia chiaro".

Un messaggio, poi al suo possibile successore: "Soltanto una cosa: che il lavoro svolto possa servire, perché sono convinto di aver messo fondamenta solide per il futuro".