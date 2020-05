Venturato al Sydney Morning Herald: "L'Australia ha formato il mio modo di pensare"

Per tutti gli appassionati di calcio Roberto Venturato è oramai da anni una delle colonne pertanto del Cittadella. In pochi, però, sanno che il tecnico è nato ad Atherton, città nella regione del Queensland in Australia dove comunque l’eco del suo lavoro è arrivata forte e chiara. Tanto che il Sydney Morning Herald lo ha intervistato titolando il pezzo: “Il tranquillo australiano sull’orlo dal miracolo calcistico italiano”. Sulle sue origini australiane Venturato ha spiegato: “Penso che vivere lì abbia condizionato la mia vita. I primi anni sono stati importanti per me e non è stato facile tornare in Italia perché l’Australia è un paese molto diverso dove vivere per dieci anni mi ha dato un modo diverso di intendere la vita, rispetto a quello che ho incontrato dal 1973 in poi. La vita di tutti i giorni in Australia ha lasciato un’impronta sul mio modo di essere e di comportarmi nella vita. Tutto ciò mi ha sicuramente arricchito e ne sono orgoglioso. Mi ha dato l’opportunità di conoscere una cultura diversa e una visione aperta nei rapporti con le persone e verso il mondo”.

Immancabile anche il passaggio legato all’attualità del campionato di Serie B ancora in attesa di capire se ci sarà la possibilità di ripartire: “Eticamente, dobbiamo provare a finire questa stagione, ma ci sono così tanta difficoltà, non so se sia possibile arrivare a giugno, luglio o agosto per giocare di nuovo. Spero che ciò sia possibile, ma in questo momento, i problemi che il Coronavirus ha creato alla salute sono più importante di ogni altra cosa”.