Venuti: "Crovino mi ha spiegato cosa serve per fare bene a Lecce"

© foto di Giacomo Morini

Intervistato da Sololecce.it il difensore Lorenzo Venuti ha parlato della sua avventura in Salento e dell'importanza di Pantaleo Corvino, ds della Fiorentina, nella sua scelta: “Mi ha spiegato cosa serve per fare bene a Lecce, mi ha responsabilizzato, ricordandomi l'importanza di questa maglia, ma mi ha fatto anche tanti elogi. La Serie B l'ho fatta a Brescia e Benevento, è un campionato difficile ed equilibrato in cui ogni anno ci sono sorprese sia negative sia positive. - continua Venuti – Ruolo? Il centrale l'ho fatto lo scorso anno in A, contro Napoli, Fiorentina e Roma, e per me è stata una esperienza importante, poi a Benevento ho giocato anche a sinistra, tornando alle origini, anche se alla fine il mio ruolo naturale resta a destra”.