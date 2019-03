Venuti: "Questo Lecce gioca da squadra di A. Pescara? Come una finale"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il terzino del Lecce Lorenzo Venuti ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro il Pescara, sua ex squadra anche se a causa di un infortunio non scese mai in campo, sfida diretta nella corsa verso la Serie A: “La partita d’andata è stata difficile, loro vivevano un ottimo periodo di forma, mentre noi eravamo ancora in rodaggio, ma quella partita anche nelle difficoltà ci fece comprendere che avevamo del potenziale. Similitudini con il Benevento? Anche quella squadra era partita, da neopromossa, per salvarsi, ma alla fine salì in Serie A e fu un’emozione unica. Era una squadra cinica, che praticava un calcio finalizzato a raggiungere l’obiettivo, mentre questo Lecce gioca già da squadra di Serie A, propone calcio e ha nel possesso la sua forza. Però sto ritrovando alcune sensazioni provate allora. - conclude Venuti come riporta Pianetalecce.it - Quella contro il Pescara, come tutte da qui alla fine, sarà una gara decisiva, una finale. In questo momento poi negli scontri diretti i punti valgono doppio”.