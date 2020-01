© foto di Federico Gaetano

Premiato dal quotidiano Il Centro con il riconoscimento “Pallone d’oro dell’anno in Abruzzo", il centrocampista del Pisa Luca Verna, come riferisce tuttopisa.com, ha così parlato: "Pisa è come una seconda casa, non solo per i risultati positivi ma soprattutto per l’affetto della gente. Per i tifosi il Pisa è una fede e sono stato davvero contento per lo striscione della Curva Nord quando di recente ho tagliato il traguardo delle 100 presenze. Si è creato un grande feeling, quando ci sono stati problemi con la passata società e in molti hanno apprezzato che io e altri giocatori non abbiamo abbandonato la nave durante quel mese di agosto a San Piero in attesa del ritorno di Gattuso".

E sul futuro: “Mi trovo bene a Pisa e l’idea è quella di restarci a lungo. Dopo il mercato tireremo le somme, ora l’obiettivo è quello di raggiungere la salvezza in un campionato equilibrato”.