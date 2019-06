Il tecnico Alfredo Aglietti, da un mese alla guida dei gialloblu, porta l’Hellas Verona in Serie A. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di DAZN: “Sono momenti indimenticabili. Ho perso le parole, la voce e le emozioni. Grazie a questo gruppo per come ha affrontato le difficoltà. Sono momenti indescrivibili, abbiamo fatto qualcosa di straordinario, questa serata ce la ricorderemo tutta la vita. Su Di Carmine? Ero indeciso se buttarlo nella mischia dal 1', al posto di Pazzini. Ho scelto Samuele perchè aveva giocato bene nelle precedenti partite dei playoff, meritava di giocare. Pazzini è un grande professionista, è entrato bene e ci ha dato una grossa mano".