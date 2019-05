"Sono contento per tutti i ragazzi dopo questa vittoria. Il segreto non è solo Di Carmine ma tutta la squadra, la difesa è migliorata molto, abbiamo subìto solo un gol, e su rigore, nelle ultime tre partite. A Cittadella abbiamo preso una 'scoppola' un mese fa: adesso possiamo rifarci. La prestazione sarà sicuramente diversa. Adesso questa è un’altra squadra". Il tecnico del Verona Alfredo Aglietti parla così dopo la vittoria di Pescara (0-1) che porta il Verona in finale, dove troverà il Cittadella. Un allenatore - continua il trainer toscano - ha bisogno di tempo per lavorare: io credo in questa squadra che ha risposto alla grande. Ho trovato grande disponibilità da parte dei ragazzi, ma è stato fatto un lavoro certosino. Non solo dal punto di vista mentale. La finale play-off non l'ho mai fatta e sarà una grande emozione. Il Cittadella però è da prendere con le molle. Siamo stati bravi a non far giocare bene il Pescara- ha concluso Aglietti - solamente dopo lo 0-1 ci hanno messo un po' in difficoltà. Abbiamo meritato questa grande vittoria".