Verona, Aglietti: "Il risultato non ci soddisfa, abbiamo fatto un'ottima gara"

Alfredo Aglietti

Al termine dei novanta minuti del Tombolato il tecnico del Verona Alfredo Aglietti è intervenuto in sala stampa dove ha commentato la sconfitta contro il Cittadella. Queste le sue parola raccolte da Padovasport.tv: "Il risultato stasera non ci soddisfa, soprattutto per la prestazione fatta. L’unico appunto è che forse all’inizio ci siamo fatti sorprendere ma dopo il loro gol abbiamo fatto davvero molto bene. Raccontare questo 2-0 mi è molto difficile per quanto visto in campo. Sicuramente il nostro inizio non è stato positivo e questo ha condizionato la partita. Potevamo fare meglio in queste situazioni, come anche nel secondo gol subito, ma credo che abbiamo fatto un’ottima partita. Chiaro che in queste partite così importanti il risultato viene prima della prestazione, ma penso che abbiamo ancora alte chance di passare il turno".