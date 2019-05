Verona, Aglietti: "Ognuno deve prendersi le proprie responsabilità"

Alfredo Aglietti, nuovo tecnico dell'Hellas Verona, è intervenuto in conferenza stampa al termine del match perso contro il Cittadella (3-0 il risultato finale): "Abbiamo preso tre gol nei primi trenta minuti, la condizione fisica viene dopo, prima vengono altre cose. Ognuno deve prendersi le proprie responsabilità, - come riportato da Trivenetogoal - quando siamo rimasti in dieci la partita è finita. Chi veste questa maglia ha una responsabilità, sarebbe troppo facile per me gettare la croce addosso ai giocatori. Non mi aspettavo una cosa simile, adesso non dipende più da noi. Se vogliamo andare ai playoff dobbiamo battere il Foggia, ma se si gioca così vincere è impossibile. Non posso dire di essere sereno, potevano già segnare dopo cinque minuti. Abbiamo avuto occasioni, ma eravamo in difficoltà soprattutto sulle palle inattive. Dobbiamo metterci la faccia, ci mancherebbe altro. Andare sotto la curva era il minimo. Pazzini e Di Carmine insieme? Lì volevano tutti".