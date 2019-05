Verona, Aglietti: "Pescara altra battaglia da affrontare in 180 minuti"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il tecnico del Verona Alfredo Aglietti ha parlato ai microfoni di DAZN prima della sfida contro il Pescara: "La vittoria con Perugia? Un'iniezione di fiducia per come abbiamo vinto, con carattere. Ora un’altra battaglia, da affrontare in 180'. Vincere stasera è il nostro obiettivo, ma dobbiamo essere intelligenti nella gestione della gara".