Verona, Aglietti: "Sognavo una vittoria così. Inizia un nuovo campionato"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La vittoria sul Foggia regala al Verona un sesto posto quasi impensabile ventiquattr'ore fa, e mister Alfredo Aglietti non nasconde la soddisfazione per questo risultato maturato anche con la forza mentale che i suoi uomini hanno dimostrato nel finale di gara. Queste le dichiarazioni del tecnico gialloblu nella conferenza stampa post partita:

"Siamo partiti bene, disputando un buon primo tempo dove ci è mancato solo il gol. Nella ripresa, quando siamo andati in svantaggio, siamo stati bravi a rimontarli conquistando una grande vittoria. Devo fare i complimenti a tutti i miei giocatori per la prestazione offerta. Un grazie anche ai tifosi che ci hanno sostenuto in maniera incredibile.

Un plauso particolare lo dedico a Di Carmine, si tratta di un ragazzo molto sensibile che ha bisogno di sentire il sostegno della gente. Oggi per lui può essere un nuovo inizio. Nella gestione dei cambi sono stato bravo ma anche fortunato. La classifica attuale ci dice che dovremmo affrontare lo Spezia. Dobbiamo attendere gli strascichi giudiziari legati al Palermo, tuttavia il fatto di giocare la partita in casa rappresenta per noi un grande vantaggio.

Sognavo una vittoria così in una piazza dove ho sempre sperato di tornare come allenatore. Ora avrò modo di lavorare per migliorare e cercare di trasmettere meglio le mie idee. Per noi inizia un nuovo campionato".