Verona, Almici: "Gol dedicato a mia moglie e mia madre"

Fonte: Hellasverona.it

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Le principali dichiarazioni del difensore gialloblù Alberto Almici, rilasciate al termine di Hellas Verona-Padova, 1a giornata di Serie BKT 2018/19.

«Nel primo tempo abbiamo faticato a trovare le misure, nei secondi quarantacinque minuti abbiamo fatto meglio anche perché le occasioni più importanti le abbiamo avute noi per vincere. Abbiamo concesso poche ripartenze al Padova, uno dei loro punti di forza. Questa è una partita da cui potremo prendere spunto, volevamo un risultato diverso però stiamo lavorando per cercare di fare il massimo giornata dopo giornata e per conquistare sempre la vittoria. Il gol? Dispiace che non sia servito alla vittoria. Personalmente sono contento sia arrivata la prima rete tra i professionisti. La dedico a mia moglie e a mia madre, che la aspettava da tanto».