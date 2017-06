Verona, arrivano conferme: Toni è a un passo dall'addio

© foto di Federico Gaetano

Arrivano ulteriori conferme dell'addio di Luca Toni dal Verona. Anche Sky Sport conferma come l'ex campione del mondo sia ormai a un passo dal lasciare il club gialloblu. La scelta sarebbe dovuta per metodi e condizioni che non piacciono a Toni. Ad inizio stagione Setti aveva dichiarato di voler ritagliare un ruolo importante a Toni nella dirigenza, facendo in modo che il suo lavoro non si sovrapponesse con quello del ds Fusco. A quanto pare un punto d'incontro non è stato trovato, per questo l'addio tra le parti è ormai imminente.