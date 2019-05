© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La sua prodezza nel finale di primo tempo sta per ora decidendo le sorti di questo turno preliminare dei play-off di Serie B. Il grande ex della partita, Samuel Di Carmine, ha commentato brevemente ai microfoni di DAZN la prima parte della gara tra Verona e Perugia:

"Era fondamentale andare in vantaggio. Dobbiamo riuscire a passare il turno perché vogliamo arrivare in fondo. Sono contento che il mio gol abbia portato la squadra momentaneamente in vantaggio. Il Perugia? Ci sta mettendo in difficoltà ma stiamo reggendo bene, il Verona è avanti e dovremo continuare così".