Verona, Di Carmine: "Importante averci creduto fino alla fine"

Con la sua doppietta ha deciso la gara regalando al Verona un posto nei play-off, obiettivo che sembrava sfumato dopo il vantaggio del Foggia nel secondo tempo. Samuel Di Carmine, man of the match, è stato raggiunto al termine dei 90 minuti dai microfoni di DAZN per commentare la sua prestazione e quella della squadra:

"Sono felicissimo perché cercavo questi gol, sono contento perché finalmente sono riuscito a portare punti alla squadra e ad arrivare ai play-off. Sarebbe stata una delusione non raggiungerli. Li dedico alla mia famiglia che mi è sempre stata vicina, e ai miei compagni che hanno sempre creduto in me. Dispiace per il Foggia ma questo è il calcio.

Cosa pensavo dopo il vantaggio del Foggia? Pensavo che potevamo farcela, infatti ci abbiamo creduto fino alla fine, ed è questo l'importante.

Conosci bene Leali, sapevi come metterlo in difficoltà? "Sono sempre stato rigorista, ed essendoci allenati insieme l'anno scorso sapevo dove tirare. Ho cercato di guardarlo fino all'ultimo ed è andata bene."

Che stagione è stata per te? "E' stata una stagione difficile, perché ho avuto molti contro, e mi dispiace. Ho giocato poco e spero che questi due gol siano un rilancio per me per dimostrare il mio valore. Gli errori di Iemmello e Galano? E' il ruolo dell'attaccante, una volta ti va bene e un'altra ti va male. Gli faccio un in bocca al lupo perché sono giocatori forti, sperando che possano tornare su al più presto".