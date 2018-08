Verona e Padova si dividono la posta in palio: 1-1 al Bentegodi

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Verona e Padova cominciano il loro campionato con un punto per parte. Le due formazioni si sono divise la posta in palio in virtù dei gol realizzati nel primo tempo. Al 24’ era arrivato il vantaggio firmato da Almici, mentre Ravanelli al 36’ aveva firmato il pari. Il risultato non si è sbloccato nella ripresa: 1-1 il risultato finale.