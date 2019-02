Fabio Grosso

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Un successo fondamentale, quello ottenuto dal Verona contro la Salernitana nell'anticipo della venticinquesima giornata. Tre punti che proiettano gli scaligeri momentaneamente al terzo posto in coabitazione con il Benevento. Al termine della gara il tecnico gialloblù Fabio Grosso ha parlato in sala stampa, queste le sue dichiarazioni riprese fa HellasLive.it: "Abbiamo fatto la partita che volevamo. A tratti siamo riusciti a fare anche buone trame, ma la cosa più importante è la vittoria finale. Pazzini? Abbiamo tanti giocatori di qualità e lui, insieme ai suoi compagni, contribuirà a portare in alto i colori gialloblù. Ci manca però un pizzico di cattiveria e ci dobbiamo lavorare, ma ora guardiamo avanti con fiducia. Di Carmine? Samu lo vedo molto tranquillo e sono contento di lui. Questo gruppo vuole ottenere qualcosa di bello e col tempo ci riusciremo. Il mio rapporto con la tifoseria? La Curva questa sera ci ha spinto e ci ha dato una mano".