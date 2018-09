Verona, Grosso: "Il pareggio sarebbe stato il risultato più giusto”

Salernitana - Verona 1-0

Il tecnico del Verona Fabio Grosso commenta nella sala stampa dello stadio Arechi di Salerno la sconfitta della sua squadra: "Gara strana, dai ritmi non alti nel primo tempo. Siamo stati in grado di soffrire pochissimo e di creare i presupposti per fare il gol del vantaggio. Nel secondo tempo piccola pressione della Salernitana, poi all’improvviso abbiamo preso un gol che potevamo evitare. Si è giocato poco, torniamo a casa a mani vuote. La Salernitana? Non ha creato tanti pericoli. Loro sono stati bravi a tenere il vantaggio sino al termine. Andiamo via a mani vuote nonostante una buona prestazione. Penso che un risultato di parità sia stato più giusto Il prossimo turno con il Lecce? Incontriamo una squadra in forma, tutte le gare sono equilibrate, dobbiamo stare attenti".

“La Salernitana comunque è avversario ostico, peccato per il gol preso. Abbiamo avuto occasione per andare in vantaggio poi una clamorosa per pareggiare. Guardiamo avanti con tranquillità. Pazzini? Era pronto per entrare, qualche elemento non stava benissimo, ho aspettato, siamo stati bravi a creare i presupposti per pareggiare, ma non ci siamo riusciti. C’è rammarico, guardiamo avanti con tranquillità”.