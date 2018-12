Verona, Grosso: "Sfida difficile e stimolante, giocherà chi sta meglio"

Fonte: Hellasverona.it

Le dichiarazioni dell'allenatore gialloblù Fabio Grosso, rilasciate in vista di Foggia-Hellas Verona, 19a giornata della Serie BKT 2018/19.

«Foggia? Trasferta lontana e con poco tempo per recuperare dopo la bella vittoria sul Cittadella, ma la nostra volontà deve rimanere quella di andare a fare una grandissima partita. Ci prepareremo questo appuntamento complicato ma stimolante, il Foggia è una squadra che senza la penalizzazione avrebbe fatto un campionato di buon livello. Vengono da un momento difficile e metteranno in campo tutto quello che hanno, siamo consapevoli di questo ma anche di avere tutte le qualità per metterli in difficoltà. Anche col Cittadella abbiamo dimostrato come tutti possano essere protagonisti, di come tutti rispondano presente quando chiamati in causa. Ora dobbiamo recuperare le energie perché ci sarà bisogno di una grande prestazione per uscire dallo Zaccheria con dei punti, e sulla scelta della formazione dovrò valutare come i singoli calciatori sono usciti dalla gara di giovedì. Rispetto a Cittadella potremo probabilmente convocare anche Danzi, Empereur e Marrone, è da valutare la loro effettiva possibilità di scendere in campo ma abbiamo bisogno di tutti. Danzi, Kumbulla e Tupta protagonisti in prima squadra? Una cosa molto bella, sono ragazzi giovani ma di grande qualità. Con loro non bisogna avere fretta, hanno le caratteristiche umane e tecniche per poter fare un grande percorso che è partito dalle giovanili di questo Club».