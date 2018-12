© foto di Federico Gaetano

Federico Marchetti può lasciare il Genoa a gennaio. La Gazzetta dello Sport scrive che il portiere potrebbe interessare al Verona, ma l'ex Lazio si guarda intorno per trovare una sistemazione per trovare spazio con una certa continuità. La dirigenza del grifone potrebbe accettare la sua uscita senza ostacoli e richieste per il cartellino. In caso di addio il ds Giorgio Perinetti andrebbe alla ricerca di un portiere di esperienza da affiancare a Ionut Radu.