Verona, il ds D'Amico: "Domani parleremo della posizione di Grosso"

© foto di Francesco Grigolini – Fotoexpress

Non arriva la vittoria, come aveva tuonato il presidente Maurizio Setti, e la situazione del Verona si fa sempre più complicata. L'1-1 contro il Crotone, con le reti di Pettinari e Di Carmine, non fa dormire sonni tranquilli alla società che, attraverso le parole del direttore sportivo Tony D'Amico, prova a spiegare il momento complicato vissuto dai gialloblù :"Ci si prova a vincere, poi dipende da molti fattori, nel calcio ci sono anche gli avversari. Oggi alla squadra non posso dire niente, abbiamo pareggiato e siamo qui a mangiarci le mani. Ci dispiace perché siamo andati sotto alle nostre possibilità, ma continuiamo a lavorare per ottenere i risultati. Siamo tutti in discussione, io e il mister in primis. Domani parleremo con il Presidente e vedremo. Subendo un tiro siamo andati sotto, siamo stati bravi a riprenderla. Accettiamo tutte le critiche corrette e oneste. La difficoltà maggiore è quella di avere maggiore serenità. Giocare essendo obbligati a vincere non è facile. Sono convinto che continuando a lavorare riusciremo a trovare la vittoria" sono state le sue parole riportate da Hellas1903.