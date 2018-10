Verona-Lecce 0-2, La Mantia e Mancosu espugnano il Bentegodi

Ag. Giovinco: "Convocazione in Nazionale non mi sorprende"

Milan giovane e italiano, Monza di giovani italiani. Coi capelli in ordine

Torino-Frosinone 1-0 all'intervallo. Decide per ora una prodezza di Rincon

Torino, Rincon al 45': "Serviva un approccio così, gol per mia figlia"

Fiorentina, ag. Pioli: "Rinnovo? Non ne abbiamo parlato"

Riprende la partita e Baselli va subito in gol: Torino-Frosinone 2-0 al 46'

Torino-Frosinone 2-2 al 65'. Gol di Ciano, in 7' i ciociari recuperano 2 reti

Torino-Frosinone 3-2 al 72'. Berenguer riporta in vantaggio i granata

Daino: "Milan, manca identità. Non convinto da Rodriguez"

Frosinone, Longo: "Non perdo fiducia e continuo a lavorare"

Le pagelle del Frosinone - Ciofani e Ciano in palla, Hallfredsson troppo lento

Milan, ag. Ibra apre: "Disponibili a parlare. Non gli servono garanzie"

Torino vs arbitri, la misura è colma. E Mazzarri non ci sta più

Ag. Pogba: "Juve? Il Manchester United è stato chiaro: non è in vendita"

Milan, per Elliott non sarebbe un problema l'eventuale acquisto di Ibra

Lazio, Leiva: "Per noi momento difficile, bisogna migliorare e ripartire"

Lecce corsaro al Bentegodi. Nell'anticipo del settimo turno di Serie B i pugliesi si impongono infatti sull' Hellas Verona grazie alle reti di La Mantia (46') e Mancosu (68'). Con questo risultato il Lecce si porta a un solo punto di distanza proprio dalla capolista Verona, rispettivamente con 12 contro 13 lunghezze in classifica.

