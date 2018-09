Verona, Marrone: "Abbiamo ancora tanta strada da fare"

Fonte: Hellasverona.it

© foto di Federico De Luca

Le principali dichiarazioni del difensore gialloblù Luca Marrone, rilasciate al termine di Salernitana-Hellas Verona, 6a giornata della Serie BKT 2018/19.

«Il gol subito? C'è stato un cambio gioco da parte loro e sul cross potevamo forse stare più attenti. A ogni modo quella è stata una delle poche occasioni che ha avuto la Salernitana, noi potevamo fare qualcosa in più e non ci siamo riusciti, questo ci serva per il futuro. Cosa ha inciso sul risultato negativo? I ritmi non erano alti però non dobbiamo trovare alibì, passiamo da questa sconfitta e andiamo avanti, perché il campionato è ancora lungo. Dopo il gol subito abbiamo cercato di fare il massimo per pareggiare, poi è subentrata anche la sfortuna, vedi per esempio l'occasione di Larbi che sarebbe entrata in altre occasioni. Vogliamo continuare a lavorare sapendo che non sarà una sconfitta a far crollare quanto di buono abbiamo fatto finora».