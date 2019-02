Verona, Matos: "Momento particolare per noi, vinciamo le prossime"

Fonte: Hellasverona.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Le principali dichiarazioni dell'attaccante gialloblù Ryder Matos, rilasciate al termine di Carpi-Hellas Verona, 22a giornata della Serie BKT 2018/19.

«Il gol? Sono contento, specie di aver segnato a pochi secondi dall'ingresso in campo. La gara? E' un momento particolare per noi, in questo campionato spesso chi sta sotto in classifica riesce a battere una delle prime. La squadra è però convinta di poter superare questa fase. Sapevamo anche che avremmo trovato un campo e una squadra difficili da affrontare, è arrivato un punto comunque importante. Non era facile giocare su un campo in queste condizioni, ma ora possiamo solo cercare di vincere le prossime gare, a partire dalla prossima contro il Crotone. Bisogna tornare presto ai tre punti, cambierebbero molto anche a livello mentale, siamo consapevoli di essere forti ma l'unica cosa che conta sono i punti».