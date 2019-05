Verona, Pazzini: "Abbiamo fatto pena, siamo ingiustificabili"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Le dichiarazioni di Giampaolo Pazzini al termine di Cittadella-Verona 3-0: “Sono qui perché sono il capitano della squadra e ci metto la faccia. Abbiamo fatto pena e siamo ingiustificabili, non abbiamo scusanti. Dobbiamo solo lavorare e battere il Foggia, ci dispiace per i tifosi perché oggi non abbiamo fatto quello che dovevamo”, riporta Trivenetogoal.it.