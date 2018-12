Giampaolo Pazzini si è portato a casa il pallone di Hellas Verona-Cittadella. Ecco le dichiarazioni del centravanti, mattatore del derby vinto per 4-0: "«La tripletta? Sono davvero felicissimo, ma soprattutto è servita per vincere una partita difficile e questa è la cosa più importante. Devo ringraziare i miei compagni che mi hanno messo nelle condizioni di fare questi tre gol. Nel secondo tempo siamo stati bravi a uscire dal lungo pressing del Cittadella, che si è confermata la squadra difficile che sapevamo.È bello anche che Tupta abbia segnato il suo primo gol su azione con l'Hellas, se lo merita perché si impegna ed è forte. Spero di farmi trovare sempre pronto e di dare una mano al Verona per tornare dove questi tifosi e questa città meritano di stare».