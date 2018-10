Verona-Perugia 2-1, Di Carmine condanna la sua ex squadra

Il classico gol dell'ex. Marco Benassi ci ha probabilmente preso gusto a segnare contro il Torino, squadra che sembrava potergli regalare la gloria prima dell'addio dell'estate 2017. La Fiorentina l'ha accolto e ha beneficiato delle sue prestazioni, oggi come un anno fa. Infatti Benassi...

Benassi e il conto aperto col Torino: gol al decimo turno, come un anno fa

Chelsea, Zappacosta in uscita: a gennaio può già salutare Londra

De Gea sul rinnovo: "Non ci penso, mi può distrarre dal campo"

Real, Lopetegui: "Io confido nella squadra e la squadra confida in me"

Barcellona, i convocati per il Clásico: out Messi, Umtiti e Vermaelen

Premier, i risultati: Salah trascina il Liverpool, R. Pereyra ancora in gol

Man City, Diaz in scadenza: ci pensano Real e Borussia Dortmund

Real Madrid, i convocati per il Clàsico: c'è anche Vinicius Jr.

Liverpool, Klopp: "Male sul gol subito ma è servito per chiudere la gara"

Premier League, il West Ham in dieci ottiene un 1-1 a Leicester

Arsenal, Emery su Ramsey: "Pensi alla squadra e non al rinnovo"

Newcastle, Benitez: "Buon punto in questo momento difficile"

Wolfsburg, Labbadia: "Vittoria importante per la nostra crescita"

Liverpool, Mane: "Serviva tanta pazienza, felice per il risultato"

Real, Lopetegui: "Esonero? Non penso ai media, testa al Clasico"

Vittoria in rimonta del Verona contro il Perugia. La squadra di Nesta passa in vantaggio al minuto numero 26 con Melchiorri, l'Hellas trova il pari poco prima della fine del primo tempo grazie al gol di Henderson. Nella ripresa Di Carmine segna il più classico del gol dell'ex. Il Perugia ha l'occasione di pareggiare, ma Vido sbaglia dal dischetto.

Invio richiesta in corso...

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy