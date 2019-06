Verona, si pensa anche al futuro: contatti con Juric per la panchina

Momento caldissimo in casa Verona che domani si gioca la Serie A al Bentegodi nella finale di ritorno dei playoff di Serie B contro il Cittadella. Ma intanto si guarda anche al futuro. Secondo quanto riportato da Sportitalia, per la panchina il club gialloblù avrebbe contattato Ivan Juric. Con l'ex allenatore di Crotone e Genoa ci sarebbe anche già stato un incontro. Tuttavia non è esclusa la conferma di Alfredo Aglietti, attuale tecnico scaligero.