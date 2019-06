Mattia Zaccagni

© foto di www.imagephotoagency.it

All'intervallo della gara tra Verona e Cittadella, che vede i butei avanti per 1-0, è intervenuto ai microfoni di Dazn l'autore del gol Mattia Zaccagni: "Siamo entrati in campo molto carichi, dobbiamo mantenere questi ritmi per cercare il secondo gol. Guardare le partie da fuori le vivi con troppa ansia, invece giocando riesci a smaltirla progressivamente. Dobbiamo continuare su questi ritmi e cercare di portare a casa la partita".