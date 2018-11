Verre: "Perugia da playoff. Ora battiamo il Benevento"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Intervista a La Gazzetta dello Sport per Valerio Verre, centrocampista offensivo del Perugia. Il giocatore scuola Roma racconta il suo passato da predestinato all'ombra di Francesco Totti e il suo presente in Umbria. "Qual è il mio vero ruolo? Ora dico il trequartista. A Perugia ho iniziato play, poi sono passato sulla trequarti, ho fatto gol al Padova e altri due di fila. Mi diverto, sto vicino alla porta e posso fare la cosa che mi piace di più: gli assist, mandare in porta i compagni. Ma è vero, in carriera i ruoli lì in mezzo li ho fatti tutti: mezzala, vertice basso, mediano, con Luis Enrique anche “falso 9” con due esterni. Come si sale in Serie A? Ci vuole continuità di risultati, giocare bene e fare zero punti non è il massimo. La B è tosta, lunga, e il Perugia deve racimolare più punti in trasferta: in casa ci riesce bene, fuori ci manca il passetto da grande squadra. Perugia da playoff? Per me sì, ma dobbiamo dimostrarlo. Serve umiltà: ne abbiamo vinte tre di fila, ora incontriamo il Benevento che sarà pure in un momento difficile ma ha grandi calciatori e gioca in casa. Nesta dice che dipende sempre da noi: se facciamo quello che sappiamo fare, possiamo mettere in difficoltà tutti"