Verso la A - Assenze pesanti per il Parma nel rush finale

Fino a qualche settimana fa, il Parma era senza dubbio una delle candidate principali per il secondo posto e la conseguente promozione diretta in serie A. Il calendario, tutto sommato, sembrava alla portata di crociati, ma le sconfitte con Pro Vercelli e Cesena hanno stravolto le carte in tavola. Adesso le chance di promozione diretta passano dallo sfida di alta classifica con il Bari, prima della trasferta dell'ultima giornata sul campo dello Spezia. Contro la formazione di Grosso i Crociati saranno in emergenza. Baraye ha chiuso anzitempo la stagione, fermato per due turni dal giudice sportivo. Contro i Galletti out anche Di Cesare e Insigne, anche loro squalificati, oltre agli infortunati Munari, Lucarelli e Mazzocchi. In dubbio anche Siligardi, per un Parma che si gioca tantissimo senza mezza squadra titolare.

Il calendario del Parma per le ultime due giornate

Parma-Bari

Spezia-Parma