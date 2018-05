Verso la A - Due match point per il Frosinone

© foto di Federico Gaetano

Prima l'Entella, poi il Foggia in casa. Due match point per il Frosinone, con i Canarini a caccia della promozione diretta in serie A. La squadra di Longo, dopo un periodo complicato, è tornata al successo ed approfittando dei risultati delle altre è tornata al secondo posto, alle spalle del già promosso Empoli. Il tecnico dei Canarini vuole una squadra concentrata per conquistare la promozione diretta, con i ciociari che oltre ai punti di vantaggio sulle inseguitrici, hanno un calendario tutto sommato favorevole. Prima la trasferta in Liguria contro un Entella in piena lotta per non retrocedere, poi la sfida in casa contro il Foggia, squadra che ormai (salvo miracoli) non ha nulla da chiedere al campionato.

Il calendario del Frosinone per le ultime due gare:

Frosinone-Virtus Entella

Foggia-Frosinone